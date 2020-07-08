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В Калинковичах Hyundai врезался в Volkswagen и перевернулся: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали в аварии, которая произошла днем 7 июля в Калинковичах,
По информации инспекторов, 46-летний водитель Hyundai Santa Fe двигался по улице Озерина. При выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу Volkswagen и врезался в него. От удара Hyundai перевернулся на крышу.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 42-летняя пассажирка Hyundai. С различными телесными повреждениями их госпитализировали.
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Авария произошла днем 7 июля на пересечении улиц Озерина и Ломоносова.
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