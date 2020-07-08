В Калинковичах Hyundai врезался в Volkswagen и перевернулся: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в аварии, которая произошла днем 7 июля в Калинковичах, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 46-летний водитель Hyundai Santa Fe двигался по улице Озерина. При выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу Volkswagen и врезался в него. От удара Hyundai перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 42-летняя пассажирка Hyundai. С различными телесными повреждениями их госпитализировали.