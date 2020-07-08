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В чемпионате Беларуси по хоккею на траве прошли заключительные матчи 9-го тура

08.07.2020 12:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве прошли заключительные матчи 9-го тура

В чемпионате Беларуси по хоккею на траве состоялись заключительные матчи 9-го тура. 

В противостоянии сверстников из брестской и минской СДЮШОР сильнее была столичная команда. Первую встречу гости завершили разгромом – 7:0, повторная встреча прошла в более упорной борьбе, но успех все равно был на стороне минской команды – 2:0. В ближайшие выходные пройдет заключительный 10-й тур регулярного чемпионата.

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В чемпионате Беларуси по хоккею на траве состоялись заключительные матчи 9-го тура.  В противостоянии сверстников из брестской и минской СДЮШОР сильнее была...
 
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