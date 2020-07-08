|
Обновлённую лыжероллерную трассу на Ваупшасова откроют 9 июля
Источник материала: СТВ
Партизанский район Минска вскоре сможет похвастаться новым спортивным объектом — это новая лыжероллерная трасса. В программе
Трассу сможет посетить любой желающий?
Александр Дорохович:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Партизанский район Минска вскоре сможет похвастаться новым спортивным объектом — это новая лыжероллерная трасса. В программе «Большой город» — когда состоится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)