Обновлённую лыжероллерную трассу на Ваупшасова откроют 9 июля

Источник материала: СТВ

Партизанский район Минска вскоре сможет похвастаться новым спортивным объектом — это новая лыжероллерная трасса. В программе «Большой город» — когда состоится официальное открытие?





Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

В четверг мы планируем открыть обновленную лыжероллерную трассу на улице Ваупшасова. Она будет уникальна тем, что в городской среде наши юные биатлонисты смогут полноценно тренироваться. Там будет стрельбище. Еще одна особенность — созданы все условия, чтобы смогли тренироваться и дети, и взрослые люди с ограниченными возможностями. Поэтому для столицы это уникальный и очень нужный объект.

Трассу сможет посетить любой желающий?

Александр Дорохович:

Конечно. У нас всего таких три лыжероллерных трассы — в Веснянке, в Чижовке и вот эта на Ваупшасова. Сама популярная, конечно, в Веснянке. Там в выходной день даже пробки бывают.