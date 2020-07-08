Украинские военные подбивают бронетехнику из «Джавелинов»

Источник материала: Tut.by

Подразделения Вооруженных сил Украины отработали боевые действия с использованием противотанковых ракетных комплексов третьего поколения FGM-148 Javelin, а также ПТРК «Стугна-П». Пресс-служба оперативного командования «Захiд» сняла эксклюзивные кадры стрельбы из украинских «Джавелинов» по бронетехнике.

На видео военные Украины целятся из ПТРК и запускают ракету из FGM-148, которая точно поражает цель, похожую на бронетранспортер. На заднем плане виден развернутый противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П».

FGM-148 Javelin — американский ПТРК, работающий по схеме «выстрелил и забыл» — после прицеливания и выстрела оператору нет нужды направлять ракету по проводам или лучу лазера. В классификации такого оружия «Джавелин» условно относится к третьему поколению ПТРК. Очередную партию ракетных комплексов прислали в Украину из США в прошлом месяце.