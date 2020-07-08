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Белорусская волейболистка Анна Давыскиба подписала контракт с итальянским клубом

08.07.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская волейболистка Анна Давыскиба подписала контракт с итальянским клубом

Волейболистка сборной Беларуси Анна Давыскиба официально представлена в качестве игрока итальянского клуба серии А «Cаугелла» из Монцы. 

Для Анны это будет первый легионерский опыт. Ранее спортсменка выступала в составе «Минчанки», с которой завоевала все трофеи на республиканской арене и серебро Кубка ЕКВ. Вместе с белорусским клубом она играла в российской суперлиге. В составе юниорской сборной Беларуси волейболистка стала бронзовым призером чемпионата Европы. Анна Давыскиба должна была дебютировать в Италии еще год назад, но тогда спортсменке пришлось разорвать контракт с клубом. Впрочем, повод для такого шага был позитивный – Анна вышла замуж и стала мамой. 

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Волейболистка сборной Беларуси Анна Давыскиба официально представлена в качестве игрока итальянского клуба серии А «Cаугелла» из Монцы.  Для Анны это будет...
 
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