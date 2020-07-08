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В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок

08.07.2020 13:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок

В провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана как минимум трое полицейских погибли, еще 18 были ранены в результате нападения террориста-смертника на участок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

Уточняется, что официальных комментариев после инцидента не поступало. Подробности нападения на полицейский участок не приводятся.

Ранее сообщалось, что на юге Афганистана при минометном обстреле погибли более 20 человек.

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В провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана как минимум трое полицейских погибли, еще 18 были ранены в результате нападения террориста-смертника на участок. Об...
 
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