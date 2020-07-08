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В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок
Источник материала: ОНТ
В провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана как минимум трое полицейских погибли, еще 18 были ранены в результате нападения террориста-смертника на участок. Об этом
Уточняется, что официальных комментариев после инцидента не поступало. Подробности нападения на полицейский участок не приводятся.
Ранее
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В провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана как минимум трое полицейских погибли, еще 18 были ранены в результате нападения террориста-смертника на участок. Об...
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