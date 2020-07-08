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Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

08.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

Утром с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС во Львов отправлено 30 тонн специального оборудования (подробнее об этом здесь). Уже к вечеру оно будет доставлено получателям.

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
По решению главы государства Республики Беларусь оказывается гуманитарная помощь нашей соседней стране. Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

Дизельные электростанции, оборудование для ликвидации ЧС. МЧС Беларуси о гуманитарной помощи, которую направили Украине

Напомним, в результате наводнения, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины. Три человека погибли, разрушены 110 километров дорог и 19 мостов.

Люди в материале: Анатолий Долголевец

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь оказала гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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