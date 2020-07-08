Первую народную летопись Великой Отечественной войны презентовали в Минске

Источник материала: ОНТ

Первую народную летопись презентовали сегодня в столице. В сборник вошли уникальные письма, архивные фотографии и документы времён Великой Отечественной.

В издании опубликованы первые 40 историй. И это только начало: летопись - будущий многотомник «живых» воспоминаний о предках. Поучаствовать может каждый белорус: рассказы и материалы о подвигах ваших героев можно отправить в институт истории Национальной академии наук.

Вячеслав Данилович, директор института истории НАН Беларуси: «Ни в одной стране такой народной летописи ВОВ не создается. К сожалению, с каждым годом всё меньше становится участников непосредственных ВОВ. А тем не менее попытки сфальсифицировать историю они не прекращаются. Для нас важно сохранить историческую память».

В перспективе проект может появиться и в электронной версии: в виде полноценного интернет-портала о национальном наследии. Также в этом году историки впервые представили знаковую работу под названием «Созвездие героев земли белорусской»: это книга о воевавших и павших во имя родины белорусах.

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