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Первую народную летопись Великой Отечественной войны презентовали в Минске
Источник материала: ОНТ
Первую народную летопись презентовали сегодня в столице. В сборник вошли уникальные письма, архивные фотографии и документы времён Великой Отечественной.
В издании опубликованы первые 40 историй. И это только начало: летопись - будущий многотомник «живых» воспоминаний о предках. Поучаствовать может каждый белорус: рассказы и материалы о подвигах ваших героев можно отправить в институт истории Национальной академии наук.
В перспективе проект может появиться и в электронной версии: в виде полноценного интернет-портала о национальном наследии. Также в этом году историки впервые представили знаковую работу под названием «Созвездие героев земли белорусской»: это книга о воевавших и павших во имя родины белорусах.
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Первую народную летопись презентовали сегодня в столице. В сборник вошли уникальные письма, архивные фотографии и документы времён Великой Отечественной. В...
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