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Дмитрия Кохно сняли с эфиров на ОНТ после его поста в соцсети

08.07.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Известный телеведущий Дмитрий Кохно больше не будет вести шоу «Удача в придачу». Телеканал ОНТ снял шоумена с эфира. Об этом ведущий сообщил на своей странице в Инстаграм.

23 июня Дмитрий Кохно опубликовал пост, в котором высказал возмущение действиями силовиков у магазина Symbal.by. Вскоре ему сообщили, что очередные съемки программы «Удача в придачу» пройдут без него и 14 июля в эфир он не выйдет.

Дмитрий вел телешоу с 2016 года. «Связано ли это с моим постом про задержания у магазина Symbal.by, я не знаю. Но как говорит один известный тележурналист: «У нас на канале вы делаете выводы сами», – написал Кохно.

Напомним, после поста в Инстаграм с эфиров ОНТ была снята гимнастка Мелитина Станюта.

 
 
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Известный телеведущий Дмитрий Кохно больше не будет вести шоу «Удача в придачу». Телеканал ОНТ снял шоумена с эфира. Об этом ведущий сообщил на своей странице в...
 
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