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Огонь уничтожил более 100 домов. В Украине 6 человек погибли из-за лесных пожаров
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Жертвами лесных пожаров в Луганской области Украины стали 6 человек, еще 28 пострадали, в том числе 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тушении задействованы более 1000 человек и 200 единиц спецтехники.
На данный момент сообщается о трех активных очагах в трех населенных пунктах.
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Новости Украины. Жертвами лесных пожаров в Луганской области Украины стали 6 человек, еще 28 пострадали, в том числе 17 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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