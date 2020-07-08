Любовь Черкашина: «У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любовь Черкашина рассказала о настоящем белорусской художественной гимнастики, о спортивных базах для тренировок, а также о том, почему так важно оставаться верным своим целям и работе.

«У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях»





Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Радует, что есть развитие. Мы не остаемся в залах очень старой-старой постройки, которые уже, наверное, и не выдерживают той нагрузки и то количество желающих спортсменов, которые хотят заниматься выбранным видом спорта. И в этом случае хочется какой-то модернизации.

Что касается художественной гимнастики, то там огромнейший шаг вперед. Это стройка Дворца художественной гимнастики. У нас есть возможность тренироваться в шикарных условиях. Мне кажется, это идет не только на развитие спорта внутри страны, это также влияет на мировой спорт и развитие художественной гимнастики в мировом сообществе.

«Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики»

Европейскому континенту очень приятно, что такого формата дворцы открываются для художественной гимнастики.

Безусловно, когда мы находились в старом зале на Даумана, нам казалось, что там тоже неплохо, тоже хорошо. Но когда есть варианты намного круче, лучше и которые действительно шагают в ногу со временем, это совершенно другое. В таких залах и тренируются, и ставятся цели. Наверное, желающих тренироваться и работать в хороших условиях намного больше.

«Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень»





Белорусская школа художественной гимнастики – это очень высокий уровень. И если рассуждать о принятии или непринятии каких-то соревнований на территории нашей страны, мне кажется, мы того уровня и того класса, который позволяет проводить высокого уровня соревнования. Плюс у нас для этого есть вся инфраструктура.

О Дворце художественной гимнастики: «Это уникальный комплекс»

Что касается Дворца художественной гимнастики, безусловно, это не просто здание, где ковры 13 на 13 и несметное количество занимающихся. Абсолютно нет. Это уникальный комплекс, в котором у нас есть бассейн, в котором есть тренажерные залы, есть специальные залы для аэробики, для хореографии, медицинский блок. Это настолько функциональный комплекс, который «напичкан» современными правильными направлениями в спорте, оно и не может быть другим. Оно должно быть в ногу со временем. Спорт – это намного больше, чем просто иметь в художественной гимнастике площадку 13 на 13.

«Эта книга неимоверно затягивает». Любовь Черкашина посоветовала, что почитать

«Для детей надо строить самое лучшее»

Я не думаю, что надо останавливаться на чем-то одном построенном и ходить «молиться» на это, абсолютно нет. Надо продолжать развиваться. Для детей надо строить самое лучшее.

О спорте в регионах: «Нельзя страну закрыть только в рамках Минска»

Не надо относиться к регионам как к чему-то неважному. Нельзя страну закрыть только в рамках Минска. Страна у нас красивая, большая, и о людях в любой точке нашей страны надо заботиться.

От старых спортивных баз нельзя избавляться. Это плюс еще одно дополнительное место.

Старое для кого-то является ступенькой в будущее. Поэтому если мы говорим о каких-то старых спортивных базах, если их не перепрофилировали под что-то другое, они действительно продолжают приносить пользу спорту, от них нельзя избавляться. Это плюс еще одно дополнительное место.

Без соревнований даже очень сильные, крепкие бойцы немного закисают





Важно оставаться верным своей цели, своей работе. Не ждать чего-то, а работать для чего-то. Вся наша национальная команда ждет, потому что большой спорт подразумевает под собой соревновательную деятельность. Без нее даже очень сильные, крепкие бойцы немного закисают.

«Мы работаем по-прежнему на 100 % и больше»

Поэтому мы ждем, мы работаем по-прежнему на 100 % и больше. Может быть, где-то нашлось для нас время подлечить свои профессиональные болячки. Для меня очень важно, чтобы наши девчонки не потеряли бойцовский дух и желание показывать свою страну за пределами.