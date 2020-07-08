Беларусь направила в Украину гуманитарную помощь

Груз для помощи в ликвидации последствий наводнения был сформирован после решения Александра Лукашенко оказать гуманитарную помощь пострадавшим районам.

Утром восьмого июля груз был отправлен с территории Республиканского отряда специального назначения МЧ. По просьбе украинской стороны Беларусь направит в пострадавшие районы две электростанции, мотопомпы, палатки, рукава пожарные напорные различного диаметра общим количеством более полутора тысяч, комплекты индивидуальные защитные для ликвидации последствий наводнения. Общая масса груза, который был сформирован буквально за один день, - 30 тонн. В его формировании участвовали МЧС, концерн Белнефтехим, ПТУП «АзотХимФортис».

Гуманитарная помощь должна прибыть во Львов уже сегодня. Груз сопровождают сотрудники МЧС во главе с заместителем министра Анатолием Долголевцом.

Наводнение в Украине началось после продолжительных и обильных дождей 23-25 июня. Из-за дождей из берегов вышли реки, произошли оползни, затопления. Пострадало пять областей, 165 населенных пункта, разрушено более ста километров дорог, уничтожены мосты, здания, пункты газоснабжения, есть человеческие жертвы.