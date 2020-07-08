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Кот в ответ на ругань хозяйки устроил дебош

08.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот в ответ на ругань хозяйки устроил дебош

Наглый кот попал на видео одного из пользователей Сети. Он очень любит грызть тапки, ненавидит кошачий корм и, судя по всему, не любит повышенный тон. 

Хозяйка попробовала поставить проказника на место, а кот в ответ на её ругань устроил настоящий дебош с битьём посуды, а также раскидыванием еды. 

Пользователи сети Интернет посчитали, что кот голубых кровей. 

«Коты прям наглеют не по дням, а по часам», «Не гоже так с барином разговаривать», - прокомментировали они ролик. 

фото: luxfon.com

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Наглый кот попал на видео одного из пользователей Сети. Он очень любит грызть тапки, ненавидит кошачий корм и, судя по всему, не любит повышенный тон.  Хозяйка...
 
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