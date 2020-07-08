Мужчина, который угнал микроавтобус, угрожая ножом пассажиру, получил 4 года усиленного режима

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который угнал в Минске микроавтобус, угрожая его владельцу ножом, получил 4 года усиленного режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.





Напомним, происшествие случилось днем 28 марта . В милицию обратился мужчина и сообщил, что на Долгиновском тракте неизвестный, угрожая ножом, завладел его микроавтобусом Volkswagen и уехал в сторону микрорайона «Новинки».

По данным следствия , неизвестный подошел к автомобилю, в котором находился пассажир, и потребовал от того пересесть на переднее сиденье. Последний вышел из микроавтобуса, а злоумышленник завел транспортное средство и уехал. Водитель в это время находился в магазине.

В городе ввели спецплан «Перехват» и через полчаса на улице Павлины Меделки угонщика задержали. Им оказался 35-летний минчанин. Мужчина был пьян — 2,14 промилле алкоголя.

В ходе судебного следствия государственный обвинитель отказался от обвинения по ст. 186 УК Беларуси (Угроза убийством), поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения. Также он переквалифицировал действия мужчины с ч. 2 ст. 207 УК (Разбой) на ч. 3 ст. 214 УК (Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения), поскольку умысел обвиняемого был направлен именно на угон транспортного средства. Потерпевшие согласились с мнением прокурора о переквалификации действий мужчины.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 214 УК Беларуси и приговорил его к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В связи с амнистией срок сократили на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.