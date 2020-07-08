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Мужчина, который угнал микроавтобус, угрожая ножом пассажиру, получил 4 года усиленного режима
Источник материала: Tut.by
Мужчина, который угнал в Минске микроавтобус, угрожая его владельцу ножом, получил 4 года усиленного режима. Об этом
Напомним, происшествие случилось
По данным
В городе ввели спецплан «Перехват» и через полчаса на улице Павлины Меделки угонщика задержали. Им оказался 35-летний минчанин. Мужчина был пьян — 2,14 промилле алкоголя.
В ходе судебного следствия государственный обвинитель отказался от обвинения по ст. 186 УК Беларуси (Угроза убийством), поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения. Также он переквалифицировал действия мужчины с ч. 2 ст. 207 УК (Разбой) на ч. 3 ст. 214 УК (Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения), поскольку умысел обвиняемого был направлен именно на угон транспортного средства. Потерпевшие согласились с мнением прокурора о переквалификации действий мужчины.
Суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 214 УК Беларуси и приговорил его к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В связи с амнистией срок сократили на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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