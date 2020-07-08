ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина, который угнал микроавтобус, угрожая ножом пассажиру, получил 4 года усиленного режима

08.07.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который угнал в Минске микроавтобус, угрожая его владельцу ножом, получил 4 года усиленного режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.


Напомним, происшествие случилось днем 28 марта. В милицию обратился мужчина и сообщил, что на Долгиновском тракте неизвестный, угрожая ножом, завладел его микроавтобусом Volkswagen и уехал в сторону микрорайона «Новинки».

По данным следствия, неизвестный подошел к автомобилю, в котором находился пассажир, и потребовал от того пересесть на переднее сиденье. Последний вышел из микроавтобуса, а злоумышленник завел транспортное средство и уехал. Водитель в это время находился в магазине.

В городе ввели спецплан «Перехват» и через полчаса на улице Павлины Меделки угонщика задержали. Им оказался 35-летний минчанин. Мужчина был пьян — 2,14 промилле алкоголя.

В ходе судебного следствия государственный обвинитель отказался от обвинения по ст. 186 УК Беларуси (Угроза убийством), поскольку данные обстоятельства не нашли своего подтверждения. Также он переквалифицировал действия мужчины с ч. 2 ст. 207 УК (Разбой) на ч. 3 ст. 214 УК (Угон транспортного средства, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения), поскольку умысел обвиняемого был направлен именно на угон транспортного средства. Потерпевшие согласились с мнением прокурора о переквалификации действий мужчины.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 3 ст. 214 УК Беларуси и приговорил его к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В связи с амнистией срок сократили на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяйка решила выяснить, кто из котов распотрошил сумку, и поместила в нее скрытую камеру (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика