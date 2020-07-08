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Хозяйка решила выяснить, кто из котов распотрошил сумку, и поместила в нее скрытую камеру (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Ранее
Клэр положила сумку с приманкой в виде кошачьих лакомств посреди комнаты. Блогерша установила две камеры: одну снаружи, а вторую прямо в сумке.
Девушка выяснила, что некоторые кошки просто обнюхивали сумку. Другие питомцы даже забирались внутрь и облизывали камеру. Настоящий «преступник» был найден в конце ролика.
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YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Ранее сообщалось, как Клэр (так зовут...
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