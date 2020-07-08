Хозяйка решила выяснить, кто из котов распотрошил сумку, и поместила в нее скрытую камеру (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

YouTube-блогер Kittisaurus регулярно публикует видео, в которых ее коты преодолевают различные препятствия или изощренно играют. Ранее сообщалось , как Клэр (так зовут девушку) устроила для своих питомцев «капсульный отель». В очередном выпуске блогерша выясняет, кто из котов распотрошил ее сумку.

Клэр положила сумку с приманкой в виде кошачьих лакомств посреди комнаты. Блогерша установила две камеры: одну снаружи, а вторую прямо в сумке.

Девушка выяснила, что некоторые кошки просто обнюхивали сумку. Другие питомцы даже забирались внутрь и облизывали камеру. Настоящий «преступник» был найден в конце ролика.



На канал Kittisaurus подписаны более 2,24 млн человек. С октября 2019 года ролики с кошками принесли Клэр свыше 300 миллионов просмотров.

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