Для костей, волос и зубов: 5 продуктов с большим содержанием цинка

Источник материала: Полымя





Цинк – один из важнейших для организма элемент.

Он улучшает состояние костей, зубов и волос, регулирует работу сальных желез. Цинк помогает укрепить нервную систему и необходим для синтеза белка. Кроме того, этот элемент помогает быстрее восстанавливаться после тяжелых тренировок, пишет ОНТ.

Дефицит цинка чреват гормональными нарушениями, проблемами с вниманием и памятью, ухудшением состояния волос, кожи и ногтей. Для того, чтобы организм получал необходимый элемент, нужно употреблять следующие продукты.

Сыр

В твердых сортах сыра есть почти половина суточной нормы цинка, а также витамин D и кальций. Если регулярно употреблять сыр, можно укрепить эмаль зубов и нормализовать кислотно-щелочной баланс полости рта.

Горький шоколад

Темный шоколад содержит не только цинк, но витамины B3, B2, кальций, магний, фосфор. Стоит помнить, что содержание какао в шоколаде должно быть не меньше 70%.

Орехи и семечки

Больше всего цинка содержится в тыквенных семечках, кунжуте и кедровых орехах. Также эти продукты очень богаты полезными жирами, клетчаткой и витаминами.

Чечевица

Это альтернативный источник цинка для тех, кто не ест мясо. 100 граммов чечевицы содержат половину суточной нормы необходимого элемента.

Говядина

Говядина и говяжья печень включают 44% рекомендованной нормы цинка. Однако, чтобы снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, не стоит злоупотреблять этим видом мяса.

Источник: ont.by