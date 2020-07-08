Исследование: в последние годы дожди и экстремальная жара бывают чаще, чем 50 лет назад

Источник материала: Tut.by

Крупное глобальное исследование, основанное на данных более чем 36 тысяч метеостанций по всему миру, подтверждает, что по мере нагревания планеты экстремальные погодные явления, такие как волны тепла и сильные дожди, становятся более частыми, интенсивными и продолжительными. Об этом сообщает The Conversation со ссылкой на AGU .



Ливень в Бресте 21 июня. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Исследование основано на наборе данных, известном как HadEX , и анализирует 29 показателей экстремальных погодных явлений, включая количество дней выше 25 ℃ или ниже 0 ℃, и засушливых дней, идущих подряд, с количеством осадков менее 1 мм. Это последнее исследование сравнивает три десятилетия между 1981 и 2010 годами с 30 годами ранее, между 1951 и 1980 годами.

В целом наиболее четко видно увеличение количества теплых дней с температурой выше средней.



Источник: The Conversation

Как говорится в исследовании, «изменения температурных показателей широко распространены и соответствуют глобальному потеплению», причем пиковые значения, связанные с ежедневными минимальными температурами, изменяются быстрее, чем максимальные.

Так как издание австралийское, то особое внимание было уделено Австралии и Новой Зеландии. Так, в Австралии было обнаружено увеличение экстремальных температур и распространение волн тепла по всей стране.

В Новой Зеландии в умеренных регионах стало значительно больше теплых дней, а северные районы страны теперь живут практически без мороза.

Это повышение температур может иметь негативные последствия для здоровья людей, особенно пожилых или с заболеваниями. Также жара может повлиять на сельское хозяйство, которое уже подверглось воздействию дней с температурой выше 50 ℃.

Также в Австралии стали чаще фиксироваться экстремальные осадки, особенно на северо-западе. В Новой Зеландии количество осадков возросло на востоке Северного острова.