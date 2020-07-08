Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе

Источник материала: ОНТ

Люди могут защититься от радиации на Марсе и Луне. Для этого нужно строить жилые помещения на глубине около метра, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков. Ученого цитирует РИА Новости.

Ученый добавил, что заглубляться следует с умом, примерно на метр. Также возможным вариантом будет использование пещер или кратеров на Луне.

Ранее Вячеслав Шуршаков рассказывал , что доза радиации на Луне в 400 раз выше, чем на Земле, а на Марсе в 1,5 раза меньше, чем на Луне.

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