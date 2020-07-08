|
Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и Марсе
Источник материала: ОНТ
Люди могут защититься от радиации на Марсе и Луне. Для этого нужно строить жилые помещения на глубине около метра, заявил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков. Ученого
Ученый добавил, что заглубляться следует с умом, примерно на метр. Также возможным вариантом будет использование пещер или кратеров на Луне.
Ранее Вячеслав Шуршаков
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди могут защититься от радиации на Марсе и Луне. Для этого нужно строить жилые помещения на глубине около метра, заявил заведующий отделом радиационной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)