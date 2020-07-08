Нелегал из Турции хотел под видом рыбака через Беловежскую пущу попасть во Францию

Источник материала: Виртуальный Брест

6 июля брестские пограничники выдвинулись на участок ответственности, где сработал сигнализационный комплекс. В ходе проверки местности были обнаружены признаки нарушения границы – следы на контрольно-следовой полосе. Вскоре пограничный наряд задержал гражданина Турции. Иностранец признался, что умышленно решил нарушить закон, чтобы попасть в Польшу, но конечной точкой маршрута должна была стать Франция.





Мужчина долго и тщательно готовился к данной авантюре. В конце июня он прилетел в Минск по безвизовому режиму с целью, якобы, туризма. После он направился в Брест, где отдыхал неделю, а потом решил «посетить» Беловежскую пущу. Остановившись на велосипеде в ближайшем населенном пункте и вооружившись удочками, он направился к озеру, расположенному недалеко от белорусско-польской границы. Преодолевая бурелом, кустарники и болото он приблизился к сигнализационному комплексу и предпринял попытку его преодолеть. Однако был задержан пограничным нарядом пограничной заставы «Переров» и доставлен для разбирательства в ИВС Брестской пограничной группы. При себе у задержанного оказались денежные средства, мобильный телефон, приспособления для ловли рыбы.

В отношении иностранного гражданина начат административный процесс по ст. 23.29, 23.30, 23.55 КоАП Республики Беларусь (нарушения границы, нарушение пограничного режима, нарушение правил пребывания). Ему грозит депортация с запретом въезда в страну на 5 лет.







