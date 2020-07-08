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В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 июля около половины первого дня в Калинковичах столкнулись две иномарки.
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В аварии пострадали водители и 42-летняя пассажирка Hyundai. Все пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение.
На прошлой неделе в Воложинском районе столкнулись грузовик и микроавтобус.
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Новости Беларуси. 7 июля около половины первого дня в Калинковичах столкнулись две иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 46-летний водитель за...
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