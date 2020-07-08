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Из заключения наконец пришло послание Бабарико к беларусам

08.07.2020 15:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Штаб экс-банкира Виктора Бабарико получил от него письмо из заключения. И показал часть в своем-телеграм канале.

«И вообще, творческий потенциал, я уверен, не ослабевает :) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе – мы победим! Или вместе – к лучшему!», – написал политик. В штабе Виктора говорят, что готовят ответную открытку с текстом: «Мы не отчаиваемся, продолжаем работать и менять Беларусь к лучшему. Нас много. Вместе – мы победим!»

Обложка: «Наша Нива».

 
 
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Штаб экс-банкира Виктора Бабарико получил от него письмо из заключения. И показал часть в своем-телеграм канале. «И вообще, творческий потенциал, я уверен, не...
 
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