Из заключения наконец пришло послание Бабарико к беларусам

Источник материала: KYKY

Штаб экс-банкира Виктора Бабарико получил от него письмо из заключения. И показал часть в своем-телеграм канале.

«И вообще, творческий потенциал, я уверен, не ослабевает :) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе – мы победим! Или вместе – к лучшему!», – написал политик. В штабе Виктора говорят, что готовят ответную открытку с текстом: «Мы не отчаиваемся, продолжаем работать и менять Беларусь к лучшему. Нас много. Вместе – мы победим!»

Обложка: « Наша Нива ».