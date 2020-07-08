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Из заключения наконец пришло послание Бабарико к беларусам
Источник материала: KYKY>
Штаб экс-банкира Виктора Бабарико получил от него письмо из заключения. И
«И вообще, творческий потенциал, я уверен, не ослабевает :) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе – мы победим! Или вместе – к лучшему!», – написал политик. В штабе Виктора говорят, что готовят ответную открытку с текстом: «Мы не отчаиваемся, продолжаем работать и менять Беларусь к лучшему. Нас много. Вместе – мы победим!»
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Штаб экс-банкира Виктора Бабарико получил от него письмо из заключения. И показал часть в своем-телеграм канале. «И вообще, творческий потенциал, я уверен, не...
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