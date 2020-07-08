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Плановая отработка программы обучения началась во внутренних войсках МВД
08.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Плановая отработка программы обучения началась во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД, сообщили
В войсковой части 3214 новый учебный год открылся торжественным митингом, на котором присутствовали приглашенные лица и личный состав бригады. С напутственным словом к спецназовцам обратился заместитель командующего внутренними войсками
Традиционно учебный период открыли занятия по идеологической подготовке. По их окончании личный состав соединения распределился по восьми учебным точкам, где руководители занятий, используя примеры из службы, рассказали военнослужащим о случаях несоблюдения мер безопасности и последствиях.
С бойцами провели занятия по мерам безопасности по огневой, физической, тактической и медицинской подготовке внутренних войск, порядку обращения с техникой, инструментом и горюче-смазочными материалами. Военнослужащим были продемонстрированы виды вооружения и боеприпасов, с которыми они будут выполнять боевые задачи.
На занятии по оказанию первой помощи при травмах бойцам показали, как с помощью подручных средств, например, косынки или кепки, можно зафиксировать поврежденную конечность, чтобы облегчить состояние пострадавшего.
Своими впечатлениями об открытии учебного периода поделился стрелок 2-го отделения 3-го взвода специального назначения роты специального назначения (почетного караула) рядовой Юрий Кулешов: «Совсем недавно у нас закончился курс молодого бойца, во время которого нам разъясняли меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. При открытии учебного периода мы не только закрепили, но и расширили полученные знания. Сегодня я получил много полезных сведений, которые пригодятся мне не только на службе, но и в обычной жизни».
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Плановая отработка программы обучения началась во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД, сообщили БЕЛТА в ведомстве. В войсковой части 3214...
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