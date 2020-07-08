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В Брестской области началась заготовка черники

08.07.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На Брестчине созрела черника. Заготовители уже работают в местах ее массового сбора. За килограмм ягод предлагают в среднем по 3,2–3,5 рубля.

В Брестской области началась заготовка черники

Жительница деревни Сукач Ганцевичского района Лилия Шишко чернику собирает давно и убеждена, что купальская ягода самая полезная и вкусная:

– На этот праздник обязательно хожу в лес. Старожилы всегда считали, что черничка, собранная на Купалье, имеет целебную силу. Урожай этого дня сельчане, как правило, оставляют для себя. Дары леса можно сдать и в приемный пункт, который работает в нашей деревне. Сейчас за килограмм черники там платят 3 рубля 50 копеек. За сезон можно заработать неплохие деньги, и многие люди, конечно, пользуются такой возможностью.

Черника в этом году созрела позже, чем обычно. Весна выдалась затяжной и холодной. Были опасения, что ночные заморозки, которые не прекратились и к маю, негативно скажутся на цветении растений и формировании ягод. В результате они выросли мелкими и даже к первой декаде июля созрели не везде. Однако если в ближайшие недели погода будет не слишком жаркой, ягодный сезон может продлиться минимум до августа. Словом, времени на сбор будет достаточно.

В Ганцевичском районе самые черничные места на территории Хотыничского, Любашевского, Люсинского и других сельсоветов. Ягоду уже принимают в магазинах райпо в Раздяловичах, Люсино, Мальковичах и других населенных пунктах района. Кроме стационарных торговых точек, задействуют 4 автомашины для заготовки ягодной продукции. Цены на нее постоянно увеличиваются. Нынче они на уровне 3 рублей 50 копеек.

В лидерах по закупке черники от населения Ивацевичское, Пинское, Ганцевичское райпо. В прошлом году, который для урожая по погодным условиям получился не самым благоприятным, потребкооперация Брестчины заготовила 460 тонн полезной ягоды. В нынешнем году к массовой заготовке приступили только после 3 июля.

– Сказываются последствия весенних холодов, – считает первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Алексей Макаревич. – Минувшим летом на эту дату мы заготовили более 120 тонн черники. Сейчас только разворачиваемся. Однако планы никак не меньше. Сезон сбора ягоды начался на полторы-две недели позже обычного срока, а закупочные цены за короткий период выросли примерно на рубль. Предпринимаем все меры, чтобы люди могли выгодно продать собранные дары природы.

 
 
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  На Брестчине созрела черника. Заготовители уже работают в местах ее массового сбора. За килограмм ягод предлагают в среднем по 3,2–3,5 рубля. Жительница деревни...
 
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