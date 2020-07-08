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В джунглях Амазонии пропал вертолет ВВС Перу
Источник материала: ОНТ
На севере Перу пропал армейский вертолет с грузом гуманитарной помощи. Об этом
Генерал-майор Гросо уточнил, что на борту вертолета Ми-17 были четыре человека. Запас топлива был рассчитан на 2,5 часа полета. Судно объявили пропавшим без вести по истечении этого времени.
Пресс-секретарь ВВС Перу подчеркнул, что полет выполняли опытные пилоты. Ранее они постоянно доставляли гуманитарную помощь по маршрутам внутри страны.
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На севере Перу пропал армейский вертолет с грузом гуманитарной помощи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВВС страны...
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