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В джунглях Амазонии пропал вертолет ВВС Перу

08.07.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В джунглях Амазонии пропал вертолет ВВС Перу

На севере Перу пропал армейский вертолет с грузом гуманитарной помощи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВВС страны Вольфганга Гросо Косты.

Генерал-майор Гросо уточнил, что на борту вертолета Ми-17 были четыре человека. Запас топлива был рассчитан на 2,5 часа полета. Судно объявили пропавшим без вести по истечении этого времени.

Пресс-секретарь ВВС Перу подчеркнул, что полет выполняли опытные пилоты. Ранее они постоянно доставляли гуманитарную помощь по маршрутам внутри страны.

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На севере Перу пропал армейский вертолет с грузом гуманитарной помощи. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВВС страны...
 
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