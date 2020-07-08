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А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами

08.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Насколько легко вы сможете назвать фамилии знаменитых советских актёров? Уверены, что с этой задачей вы без малейших затруднений справитесь в любое время дня или ночи. А сможете назвать настоящие имена и фамилии артистов, которые известны под псевдонимами? Эта задача труднее, поэтому мы решили изучить этот вопрос.

Александра Яковлева

Настоящая фамилия – Иванес. Актриса взяла фамилию дедушки в качестве благодарности. Родители Александры развелись, когда она ещё была совсем маленькой. Дальнейшее воспитание будущей актрисы легло на плечи бабушки с дедушкой.

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А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами
Фото: кадр из фильма «Чародеи»

Андрей Миронов

Настоящая фамилия – Менакер. Первые два класса Андрей ходил в школу с настоящей фамилией. Однако в конце 1940-ых в СССР началась кампания по «борьбе с космополитизмом». Поэтому в целях предосторожности родители сменили сыну фамилию с отцовской на материнскую.

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А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Вера Алентова

Настоящая фамилия – Быкова. Актриса поменяла фамилию в 27 лет. Первая фамилия принадлежала отцу Веры, однако он умер, когда будущей артистке было всего 4 года. В 1969 году актриса пошла в загс регистрировать дочь. Тогда же Вера узнала, что можно сменить фамилию, и решила взять материнскую.

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А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Нонна Мордюкова

Настоящее имя – Ноябрина. Есть две версии, почему родители решили назвать дочь таким именем. Первая – Мордюкова родилась в ноябре, поэтому ей было выбрано имя в честь месяца. Вторая – родители назвали дочь в честь Октябрьской революции, которая по современному календарю произошла в ноябре. Как бы там ни было, достигнув совершеннолетия, актриса сменила себе имя.

А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами
Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Рина Зелёная

Настоящее имя – Екатерина. Актриса не имела ничего против своего имени. В 1920-ых её семья переехала в Одессу, где Зелёная устроилась служить в театр «КРОТ». Имя и фамилия актрисы не помещались на афише, поэтому было решено сократить имя.

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А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами
Фото: кадр из фильма «Приключения Буратино»

Фаина Раневская

Настоящая фамилия – Фельдман. Однажды ради актёрской работы Фаине потребовалось сменить фамилию. В тот момент артистка вспомнила случай, который произошёл с ней осенью 1915 года. Тогда она зашла в банк, сняла наличность, вышла на улицу и… ветер вырвал из рук актрисы все купюры. «Денег жаль, зато как красиво они улетают!» – сказала Фельдман. «Да ведь вы Раневская! Только она могла так сказать!» – воскликнул её компаньон, намекая на персонажа из пьесы Чехова «Вишнёвый сад». Так и появился псевдоним.

А вы знали, что фамилия Миронова – Менакер? Пять советских актёров, которые прославились под псевдонимами
Фото: кадр из фильма «Лёгкая жизнь»

Кстати, недавно мы собрали фотографии юных знаменитостей. Сможете узнать молодую Фаину Раневскую (здесь подробнее)?

Люди в материале: Фаина Раневская, Андрей Миронов, Вера Алентова, Рина Зеленая, Нонна Мордюкова, Александра Яковлева

 
 
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Насколько легко вы сможете назвать фамилии знаменитых советских актёров? Уверены, что с этой задачей вы без малейших затруднений справитесь в любое время дня или...
 
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