ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ-инфекции

08.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Третий человек в истории полностью излечился от ВИЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые сообщили о вероятном выздоровлении пациента из Бразилии.

Личность больного не разглашается. Известно лишь, что ему 36 лет и что он из города Сан-Паулу.

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ-инфекции

После специальной терапии все вирусные частицы в его организме исчезли. Хотя обычно их количество у таких пациентов начинает расти спустя несколько недель.

Лечение мужчины завершили еще в марте 2019 года, все это время врачи наблюдали за его состоянием. И теперь уже с уверенностью они смогли заявить, что ВИЧ в крови пациента больше нет.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Третий человек в истории полностью излечился от ВИЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые сообщили о вероятном выздоровлении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горные курорты Грузии готовятся открыть летний сезон. Какие ограничения будут для туристов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика