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Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ-инфекции
Источник материала: СТВ
Новости мира. Третий человек в истории полностью излечился от ВИЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые сообщили о вероятном выздоровлении пациента из Бразилии.
После специальной терапии все вирусные частицы в его организме исчезли. Хотя обычно их количество у таких пациентов начинает расти спустя несколько недель.
Лечение мужчины завершили еще в марте 2019 года, все это время врачи наблюдали за его состоянием. И теперь уже с уверенностью они смогли заявить, что ВИЧ в крови пациента больше нет.
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Новости мира. Третий человек в истории полностью излечился от ВИЧ-инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые сообщили о вероятном выздоровлении...
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