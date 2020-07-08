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Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне

08.07.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В день освобождения Ганцевичского района от немецко-фашистских захватчиков, 8 июля, в Любашевской интегрированной сельской библиотеке состоялась презентация книги «Дарогамі вайны і лёсу» Валентины Таранович. В сборнике изложены рассказы-воспоминания любашевцев о Великой Отечественной войне, о родственниках и земляках, сражавшихся в боях за мирное небо над головой, об их заслугах и наградах и о том, как сложилась жизнь ветеранов после войны.

Подробнее читайте в свежем номере «СП» за 11 июля.

Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
  • Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
  • Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
  • Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
  • Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне
Валентина Таранович выпустила сборник воспоминаний любашевцев о войне

Дарья ЗАНЬКО.


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В день освобождения Ганцевичского района от немецко-фашистских захватчиков, 8 июля, в Любашевской интегрированной сельской библиотеке состоялась презентация...
 
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