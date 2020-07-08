Контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе: встреча проходит в режиме видеоконференции

Источник материала: ОНТ

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе проходит в режиме видеоконференции.

На обсуждение вынесены вопросы, рассмотренные накануне подгруппами. Это особый статус Донбасса, дополнительные меры контроля за прекращением огня, новые участки разведения сил, график противоминных мероприятий и обмен пленными.

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