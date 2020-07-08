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«Милан» обыграл «Ювентус» в чемпионате Италии по футболу

08.07.2020 18:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Милан» обыграл «Ювентус» в чемпионате Италии по футболу

«Милан» – «Ювентус»: гранды европейского футбола сыграли друг с другом в центральном матче 31-го тура чемпионата Италии. 

Первый тайм проходил с явным превосходством действующего чемпиона, но голов до перерыва не было. В начале второго отрезка матча Адриан Рабио и Криштиану Роналдо позволили «Ювентусу» добиться комфортного перевеса. После этого ситуация изменилась. Златан Ибрагимович с пенальти отставание сократил. Вскоре Фрэнк Кесье и Рафаэль Леао с интервалом в минуту забили еще два гола. Точку поставил Анте Рэбич. 4:2 – яркая победа «Милана», который поднялся на 5 место в турнирной таблице. Лидирует «Ювентус». Клуб из Турина опережает «Лацио» на 7 очков. 

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«Милан» – «Ювентус»: гранды европейского футбола сыграли друг с другом в центральном матче 31-го тура чемпионата Италии.  Первый тайм проходил с явным...
 
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