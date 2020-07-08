Штабу Бабарико запретили встречу по референдуму о Конституции. Из-за Зеленстроя

Источник материала: KYKY

Власти Минска не разрешили провести встречу по поводу референдума об изменении Конституции Беларуси. Заявку на встречу подавала Объединенная гражданская партия (ОГП), инициатором выступил штаб Виктора Бабарико, пишет TUT.by.

В ответе от Мингорисполкома сказано, что заявка не соответствует статье 9-1 Закона «О массовых мероприятиях». И не заключены договоры с «Зеленстроем» и ГУВД Мингорисполкома. Хотя лидер ОГП Николай Козлов говорит, что договоры с «Зеленстроем», милицией и «скорой» все-таки заключили. По его словам, чиновники просто расставили препятствия на пути к организации митинга. Так, директор «Зеленстроя» Советского района, Галина Евгеньевна Банет, не подписала 2 июля уже подготовленный и даже зарегистрированный договор, на котором стояла печать, уточняет Козлов. Это и послужило поводом для отказа в том, чтобы встреча состоялась.

Напомним, Бабарико заявил о референдуме для возвращения Конституции 1994 года в своем видеообращении, записанном до задержания. Так политик предлагает беларусам вернуться к стране как к парламентско-президентской республике.