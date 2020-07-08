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Спросили у «Белтелекома», что значит услуга «фильтрация трафика» для государственных организаций
Источник материала: Tut.by
В Сети обратили внимание на то, что «Белтелеком» предлагает госорганам и организациям заключить допсоглашение на фильтрацию трафика. Некоторые считают, что это способ ограничить доступ к ряду ресурсов. Спросили «Белтелеком», что подразумевает эта услуга.
В частности, в Telegram-канале Nexta
Позже в том же канале
Поэтому адресанту следует «определить уровень защиты (профиль фильтрации) и, соответственно, после определения, оформить дополнительное соглашение к договорным документам на доступ в сеть Интернет». Если же организация не определит профиль фильтраци, то «Белтелеком» оставляет за собой право «приостановить оказание услуг доступа в сеть Интернет во избежание потенциальных нарушений требований законодательства Республики Беларусь».
Также в посте показан образец допсоглашения, где приводятся такие сокращения, как AV — фильтрация трафика от вредоносного программного обеспечения; IPS — обнаружение уязвимостей систем защиты информации; DNS — грубо говоря, технология, которая помогает браузеру найти правильный сайт по доменному имени; FW — межсетевое экранирование или файрвол, который не только обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, но и блокирует подозрительные ресурсы; ОРД — оперативно-розыскная деятельность.
Также в допсоглашении среди предложенных «фильтров» можно увидеть «Родительский контроль стандартный», который
Мы решили узнать у «Белтелекома», что же значит «фильтрация трафика», может ли это быть ограничением доступа к определенным ресурсам. Публикуем ответ организации без изменений.
Ответ «Белтелекома»
— Указ Президента Республики Беларусь от 18.09.2019 № 350 предусматривает, что поставщики, оказывающие интернет-услуги государственным органам и организациям, обязаны выполнять требования Приложения к Положению о порядке определения уполномоченных поставщиков Интернет-услуг (утверждено Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
В соответствии с данным Приказом поставщики интернет-услуг для государственных органов и организаций обязаны обеспечивать: фильтрацию трафика от вредоносного программного обеспечения и вторжений; межсетевое экранирование по портам протоколов транспортного уровня; защиту от распределенных атак и другое.
Данные требования реализованы РУП «Белтелеком» в рамках услуги «фильтрация трафика», которую подключают госорганы и организации.
— В соответствии с законодательством услуга предоставляется только государственным органам и организациям. Частным лицам и организациям негосударственной формы собственности услуга не предоставляется.
В адрес государственных органов и организаций РУП «Белтелеком» были заблаговременно направлены письма о необходимости выполнения требований законодательства по защите информации и заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору на предоставление услуг доступа в сеть Интернет.
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Согласно приказу ОАЦ, «Белтелеком» обязан обеспечивать «фильтрацию трафика государственных органов и организаций от вредоносного программного обеспечения и...
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