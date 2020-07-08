Kasabian попросила солиста покинуть группу после 23 лет работы

Источник материала: Tut.by

Британскую рок-группу Kasabian покинул солист Том Мейган. Он был в составе коллектива с ее основания в 1997 году. Как выяснилось, другие участники попросили солиста об этом после того, как узнали о избиении фронтменом своей невесты. Об этом пишет Meduza.



Том Мейган с фанатками в Минске в 2014 году

Суд признал Тома Мейгана виновным в нападении на его бывшую невесту Викки Эйджер. 9 апреля 2020 года Мейган избил девушку, врачи обнаружили у нее ушибы рук и ног, а также красные круговые следы на шее. Свидетели сообщили, что в тот день от музыканта пахло спиртным. Мейгана приговорили к 200 часам общественных работ, а также обязали оплатить медицинские счета и судебные издержки. По решению суда, Мейган должен пройти курс реабилитации и полтора года находиться под наблюдением.

— Никто в группе не хотел, чтобы это [уход из коллектива] произошло. Мы усердно трудились последние 23 года, и у нас были большие планы на будущее. Мы убиты горем. Но у нас не было другого выбора, кроме как попросить Тома покинуть группу. Мы не можем оправдать его. Домашнее насилие и жестокость любого рода абсолютно недопустимы. Как только мы узнали об обвинениях, выдвинутых против Тома, мы как группа приняли решение, что больше не можем работать с ним. К сожалению, нам пришлось это скрывать до решения суда. Мы верили, что Том сам сделает заявление, в котором расскажет обо всем, но он решил не делать этого, обманывая многих поклонников. В конечном счете, хотя Том всем нам сделал больно, не мы здесь — главная жертва. Домашнее насилие не может быть оправдано. Спасибо за вашу поддержку. Скоро увидимся", — написали музыканты.

Сам Мейган после оглашения приговора написал в инстаграме: «После сегодняшнего объявления я просто хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо. Я нахожусь в хорошем месте. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Очень скоро мы увидимся».

Kasabian выпустили шесть студийных альбомов, последний из которых вышел в 2017 году.

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