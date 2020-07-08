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Беларусь на 30-й строчке. Сколько стоит самый дорогой и дешёвый мобильный интернет в мире

08.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Зарубежные аналитики изучили стоимость услуг мобильной передачи данных в разных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым дешевым мобильный трафик оказался в Индии: 1 Гб стоит 9 центов. Низкая цена объясняется жесткой борьбой за потребителя. Другими словами, ценовой демпинг. На втором месте Израиль – 11 центов. Дороже всего передача мобильных данных обходится в Малави – 27 долларов за гигабайт. Чад и Йемен в этом же списке – дорого потому, что сети перегружены и нет конкуренции среди продавцов услуг.

Цена самого дорогого и дешевого гигабайта мобильных данных в 228 странах различается почти в 305 раз. Беларусь на 30-й строчке – 89 центов.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости мира. Зарубежные аналитики изучили стоимость услуг мобильной передачи данных в разных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым дешевым...
 
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