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Новости экономики за 08.07.2020

08.07.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как Беларусь и Литва развивают логистику в условиях возникших ограничений? Как банки комментируют повышенный спрос на кредиты и какие требования предъявляют к кредитополучателям? Где в мире самый дешевый мобильный интернет. Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 08.07.2020

БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

В формате онлайн эксперты и представители бизнеса 8 июля обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Литвы. От белорусской стороны во встрече приняла участие 91 компания.

В условиях пандемии страны сумели сохранить логистические связи. За предыдущие годы товарооборот вырос в 2,5 раза. Несмотря на сложности, в условиях возникших ограничений открылись новые возможности для инвестиций. За последнее время бизнес перешел на цифровые каналы, что значительно облегчило взаимоотношения. Максимально оцифрованный обмен информацией помогает упростить работу при закрытых границах. Литва является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси. Сотрудничество двух стран остается одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики.

Новости экономики за 08.07.2020

РОССИЯ СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ ГОВЯДИНЫ

С 9 июля будут сняты временные ограничения на поставки в Россию мяса говядины семи белорусских мясокомбинатов с последующей возможностью снятия ограничений на поставки охлажденного мяса.

Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья (лосось и форель). Также принято решение об отмене временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы. Продукция будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.

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Новости экономики за 08.07.2020

СПРОС НА БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ СОХРАНЯЕТСЯ

Спрос на кредиты остается стабильно высоким. Нацбанк провел мониторгинг работы 24 банков, руководители которых отметили смягчение условий рефинансирования кредитов для бизнеса. Чего не скажешь о физлицах: требования к финансовому положению кредитополучателей по-прежнему высокие.

Участники обследования отметили повышение спроса на рублевые кредиты в первом квартале. По их мнению, данная тенденция сохранится во втором и третьем, при этом наиболее интенсивно будет расти спрос на рублевые заимствования со стороны бизнеса.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Как Беларусь и Литва развивают логистику в условиях возникших ограничений? Как банки комментируют повышенный спрос на кредиты и какие...
 
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