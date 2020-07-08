В Mercedes рассказали о мультимедиасистеме нового S-класса

Источник материала: Tut.by

Мировая премьера нового поколения седана Mercedes S-класса состоится в сентябре, а до тех пор немцы станут усердно готовить публику к знаковому дебюту. Фактически машину рассекретят поэтапно — о многих особенностях нового S-класса компания расскажет заранее, проведя целую серию отдельных презентаций.





Каждая из них будет посвящена различным технологиям, новшествам и продвинутой электронике, которой S-класс серии W223 «нашпигуют» под завязку. Начать знакомство с роскошным седаном следующей генерации в Mercedes решили с мультимедиасистемы MBUX второго поколения, которая, собственно, и дебютирует на новом S-классе. Сами разработчики говорят про невиданный прежде «искусственный интеллект», благодаря которому MBUX сможет самообучаться и выполнять не только стандартные голосовые команды, но и лучше распознавать естественную речь (система, если верить Mercedes, способна понимать до 27 языков) — седоки смогут чуть ли не свободно «разговаривать» с машиной.





С помощью голоса можно задать нужную температуру (просто сказав: «Мне холодно» или «В салоне жарко») и распределение воздушных потоков климатической установкой, изменять регулировки положения сидений, интенсивность массажа и т.д. И это касается не только водителя, но и сидящих сзади пассажиров, в распоряжении которых может быть два или сразу три тачскрина (включая доступный в качестве платной опции съемный планшет в центральном подлокотнике).





Виртуальная приборная панель в S-классе — с 3D-эффектом, причем объемное изображение формируется без использования специальных очков. За доплату доступен новый проекционный дисплей с дополненной реальностью (водителем изображение воспринимается как бы «зависшим» в 10 м от машины). Едва ли не главной «фишкой» S-класса станет крупный (12,8-дюймовый) портретно-ориентированный центральный экран (за доплату доступный и на органических светодиодах), благодаря которому в салоне практически больше не осталось традиционных кнопок и переключателей. Сразу под ним расположилась отдельная сенсорная панель, на которую выведено управление климат-контролем.





Также MBUX теперь способна лучше понимать движения и жесты седоков — например, в поисках какой-либо мелочи система автоматически включит подсветку, а чтобы открыть люк в крыше, достаточно просто поднять руку.





В конце этого месяца должен выйти эпизод, посвященный системам безопасности нового S-класса, а в августе немцы выпустят презентацию с рассказом об особенностях оснащения интерьера роскошного седана.