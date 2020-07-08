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Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт

08.07.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт

Он продлится до 22 июля. Такие работы затронули ряд станций на первой и второй ветках подземки. Так, недавно завершили ремонт выходов «Партизанской». Параллельно идет реконструкция переходов «Парка Челюскинцев». Модернизацию там завершат 10 июля.

Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт

На третьей линии метро завершают подготовку к открытию первых четырех станций. Перед пуском пробного поезда в тестовом режиме там запустили мобильную связь и интернет. Проверку прошли станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». С открытием Зеленолужской ветки мобильный интернет и связь будут доступны как на платформах, так и в подземных переходах.

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Новости Беларуси. Один из выходов станции метро «Первомайская» закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он продлится до 22 июля....
 
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