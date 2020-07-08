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Волейболист Родион Мискевич переходит в команду российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута
Источник материала: ОНТ
Один из лидеров сборной Беларуси по волейболу Родион Мискевич с нового сезона будет выступать в команде российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута.
Контракт рассчитан на один год. Ранее воспитанник гродненской школы волейбола выступал за минский «Строитель», итальянскую «Сору» и российский «Урал». В составе сборной Беларуси волейболист становился серебряным призером Золотой Евролиги, выступал на двух чемпионатах Европы.
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Один из лидеров сборной Беларуси по волейболу Родион Мискевич с нового сезона будет выступать в команде российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута. Контракт...
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