Волейболист Родион Мискевич переходит в команду российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута

Источник материала: ОНТ

Один из лидеров сборной Беларуси по волейболу Родион Мискевич с нового сезона будет выступать в команде российской суперлиги «Газпром-Югра» из Сургута.

Контракт рассчитан на один год. Ранее воспитанник гродненской школы волейбола выступал за минский «Строитель», итальянскую «Сору» и российский «Урал». В составе сборной Беларуси волейболист становился серебряным призером Золотой Евролиги, выступал на двух чемпионатах Европы.

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