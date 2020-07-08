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Неравнодушные люди в Вилейском районе подобрали аистенка, который выпал из гнезда: трогательная история спасения

08.07.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неравнодушные люди в Вилейском районе подобрали аистенка, который выпал из гнезда: трогательная история спасения

Трогательная история из деревни Латыголь Вилейского района. Неравнодушные местные жители спасли аистёнка, который выпал из гнезда. К счастью, он выжил и уже готовится к своему первому полёту. 


«Это было днем, в начале июня. Проходя мимо, я заметила, что в огороде - аистенок, беленький комочек. На 3-й день я не выдержала, перелезла через забор и, конечно, забрала этого аистенка».

Два дня со слезами на глазах. Подробностями истории спасения делится с нами Галина. Несчастный случай с птенцом произошел месяц назад. Раненого нужно было спасать. Проштудировав информацию в интернете, узнала, как подкормить малыша. 

Галина: «Кормила фаршем, он такой голодный-голодный был. Залила ему водички из шприца, соседские дети приносили рыбку, я его кормила. Я не знала, это аист или аистиха. Называла Надеждой, надеждой на жизнь». 

Клич о помощи бросила в соцсети. Аистенку нужно было найти место для жизни. Несколько дней без сообщений, и вот долгожданное «готовы забрать». Заплатила таксисту – и тот доставил птицу по адресу.

Таксист Сергей - ещё один участник спасательной операции. В беседе признается, таких пассажиров возить не приходилось. В его жизни этот случай первый. 

Сергей Станкевич, водитель такси: «Поступил заказ, я уже не помню, деревня какая, в Вилейском районе, принял заказ, приезжаю по адресу, выходит женщина и сказала, что у вас будет необычный пассажир. Я говорю, какой пассажир – маленький аистенок. Люди такие хорошие попались, заплатили за такси. Таких людей немало, но и немного». 

Аистенок поселился в агроусадьбе под Молодечно. Питание, уход – все по распорядку. От травмы сейчас - ни следа. Хозяйка комплекса и не верит, что из маленького комочка уже вырастает настоящая птица, пусть пока и домашняя.

Анастасия Чернявская, директор агроусадьбы: «Конечно, у нас уже есть опыт в таком деле, поэтому мы и не отказались – самим интересно. Я думаю, что это и благородно, это же птица такая – символ Беларуси, как можно пройти мимо, я не понимаю. Если кто-то приезжает к нам, то мы с удовольствием показываем аиста вблизи. Люди не всегда видели эту птицу. Поэтому очень интересно: и взрослым, и детям».

Хоть и не уверенно, но свои первые шаги аист все же делает, а там уже недалеко и до полета. В усадьбе готовы организовать полноценную подготовку, а в планах – выпустить пернатого в природу. Для этого здесь – все условия. Кто знает, может уже этой осенью, набравшись сил, спасенная птица сможет найти сородичей и улететь на зимовку в теплые края. 

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Трогательная история из деревни Латыголь Вилейского района. Неравнодушные местные жители спасли аистёнка, который выпал из гнезда. К счастью, он выжил и уже...
 
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