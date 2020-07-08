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Неравнодушные люди в Вилейском районе подобрали аистенка, который выпал из гнезда: трогательная история спасения
Источник материала: ОНТ
Трогательная история из деревни Латыголь Вилейского района. Неравнодушные местные жители спасли аистёнка, который выпал из гнезда. К счастью, он выжил и уже готовится к своему первому полёту.
Два дня со слезами на глазах. Подробностями истории спасения делится с нами Галина. Несчастный случай с птенцом произошел месяц назад. Раненого нужно было спасать. Проштудировав информацию в интернете, узнала, как подкормить малыша.
Клич о помощи бросила в соцсети. Аистенку нужно было найти место для жизни. Несколько дней без сообщений, и вот долгожданное «готовы забрать». Заплатила таксисту – и тот доставил птицу по адресу.
Таксист Сергей - ещё один участник спасательной операции. В беседе признается, таких пассажиров возить не приходилось. В его жизни этот случай первый.
Аистенок поселился в агроусадьбе под Молодечно. Питание, уход – все по распорядку. От травмы сейчас - ни следа. Хозяйка комплекса и не верит, что из маленького комочка уже вырастает настоящая птица, пусть пока и домашняя.
Хоть и не уверенно, но свои первые шаги аист все же делает, а там уже недалеко и до полета. В усадьбе готовы организовать полноценную подготовку, а в планах – выпустить пернатого в природу. Для этого здесь – все условия. Кто знает, может уже этой осенью, набравшись сил, спасенная птица сможет найти сородичей и улететь на зимовку в теплые края.
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Неравнодушные люди в Вилейском районе подобрали аистенка, который выпал из гнезда: трогательная история спасения
Трогательная история из деревни Латыголь Вилейского района. Неравнодушные местные жители спасли аистёнка, который выпал из гнезда. К счастью, он выжил и уже...
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