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Конкурс эко-стартапов Belarus Green Awards 2020 – возможность спасти мир и заявить о себе
Источник материала: БДГ
Самый большой в Беларуси проект здорового образа жизни и зеленого потребления “Пастернак” совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и НВЦ Белэкспо запускает конкурс эко-стартапов. Он пройдет в период с 1 июля по 27 августа 2020 года в Минске. Конкурс приурочен к 60-летию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и обещает стать самым масштабным экологическим событием этого года.
Значимость экологических проблем в нашей жизни трудно переоценить. Они уже давно носят глобальный характер, затрагивая все сферы жизнедеятельности современного человека. Belarus Green Awards 2020 – это реальная возможность различных эко-стартапов нашей страны заявить о себе. Все желающие могут принять участие в конкурсе на бесплатной основе, заполнив анкету участника на сайте
В конкурсе объявлено семь номинаций:
Критерии для отбора участников, готовых представить свой эко-стартап следующие:
Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших в полуфинал, будут представлены для народного голосования на сайте
Среди партнеров конкурса Центр этичного отношения к природе, ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА", информационный портал Эколог. бай, бизнес-инкубатор «С нами будущее», школа социального предпринимательства Good Impact, Like Центр Беларусь, группа компаний «Стевеас», Общество содействия инновационному бизнесу, Брестский местный фонд регионального развития.
В состав жюри войдут представитель от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, представитель от бизнес-школы «С нами будущее» и бизнес-клуба EnergyGo, Генеральный директор ОДО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА», представитель администрации города и бизнес-менторы.
В финале конкурса жюри отберет три лучших эко-проекта. Призовой фонд Belarus Green Awards 2020 будет состоять из трех наград для каждого победителя. Главный приз – инвестиции в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами. Специальный приз от Брестского местного фонда регионального развития ожидает конкурсантов из города Бреста и Брестской области.
Belarus Green Awards 2020 – это не только площадка для обмена ценным опытом и ярчайшими идеями последних лет, но и уверенный шаг навстречу стабильному и «зеленому» будущему нашей планеты. Belarus Green Awards 2020 – это возможность заявить о себе, обнародовать свои идеи и получить их освещение в СМИ.
Поделитесь своим стартапом с единомышленниками! Возможнно именно вашему проекту предстоит изменить мир!
Когда: с 1 июля по 27 августа 2020 года
Анкета участника конкурса Belarus Green Awards 2020:
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Самый большой в Беларуси проект здорового образа жизни и зеленого потребления “Пастернак” совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей...
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