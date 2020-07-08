Конкурс эко-стартапов Belarus Green Awards 2020 – возможность спасти мир и заявить о себе

Самый большой в Беларуси проект здорового образа жизни и зеленого потребления “Пастернак” совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и НВЦ Белэкспо запускает конкурс эко-стартапов. Он пройдет в период с 1 июля по 27 августа 2020 года в Минске. Конкурс приурочен к 60-летию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и обещает стать самым масштабным экологическим событием этого года.

Значимость экологических проблем в нашей жизни трудно переоценить. Они уже давно носят глобальный характер, затрагивая все сферы жизнедеятельности современного человека. Belarus Green Awards 2020 – это реальная возможность различных эко-стартапов нашей страны заявить о себе. Все желающие могут принять участие в конкурсе на бесплатной основе, заполнив анкету участника на сайте https://pasternak.by . Целью конкурса является выявление актуальнейших бизнес-идей экологической тематики, способствующих улучшению уровня экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси и всего мира.

В конкурсе объявлено семь номинаций:

Производство

Технологические решения

Продовольственные продукты

Непродовольственные товары

Хозяйственные товары

Косметика

Услуги

Критерии для отбора участников, готовых представить свой эко-стартап следующие:

Участник должен быть из Беларуси Участником может стать как физическое, так и юридическое лицо Проект должен иметь бизнес-направленность и быть монетизированным Проект должен способствовать решению экологической проблемы, быть социально значимым и инновационным Срок работы проекта: не более 1,5 года (при условии, что он уже запущен) Масштабность проекта и возможность последующей его реализации на мировом уровне Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап стартует 1 июля и продлится до 1 августа. В этот период пройдет сбор заявок на участие.

Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших в полуфинал, будут представлены для народного голосования на сайте pasternak.by . Финал, в рамках которого пройдет защита конкурсных работ перед жюри, состоится 27 августа.

Среди партнеров конкурса Центр этичного отношения к природе, ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА", информационный портал Эколог. бай, бизнес-инкубатор «С нами будущее», школа социального предпринимательства Good Impact, Like Центр Беларусь, группа компаний «Стевеас», Общество содействия инновационному бизнесу, Брестский местный фонд регионального развития.

В состав жюри войдут представитель от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, представитель от бизнес-школы «С нами будущее» и бизнес-клуба EnergyGo, Генеральный директор ОДО «ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА», представитель администрации города и бизнес-менторы.

В финале конкурса жюри отберет три лучших эко-проекта. Призовой фонд Belarus Green Awards 2020 будет состоять из трех наград для каждого победителя. Главный приз – инвестиции в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами. Специальный приз от Брестского местного фонда регионального развития ожидает конкурсантов из города Бреста и Брестской области.

Belarus Green Awards 2020 – это не только площадка для обмена ценным опытом и ярчайшими идеями последних лет, но и уверенный шаг навстречу стабильному и «зеленому» будущему нашей планеты. Belarus Green Awards 2020 – это возможность заявить о себе, обнародовать свои идеи и получить их освещение в СМИ.

Поделитесь своим стартапом с единомышленниками! Возможнно именно вашему проекту предстоит изменить мир!

Когда: с 1 июля по 27 августа 2020 года