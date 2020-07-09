Шесть ошибок бритья, которые приводят к раздражению и покраснению кожи

Источник материала: Tut.by

После бритья на коже может появляться раздражение, которое доставляет сильный дискомфорт. Что его вызывает? Врач-дерматолог называет легко поправимые ошибки бритья, которые травмируют кожу.

Екатерина Карпилович Врач-дерматолог , косметолог 1-й категории , косметолог 1-й категории

Ошибка первая. Сильно давить на бритву

Чрезмерное давление на станок ведет к повреждению кожного покрова, жжению и раздражению. Особенно часто приходится прилагать усилия при использовании легковесных пластиковых станков, на которые нужно надавливать, чтобы добиться результата. Чтобы кожа оставалась здоровой, выбирайте профессиональные станки с «увесистой» конструкцией.

Ошибка вторая. Бриться на сухую

Любую часть тела, которую предстоит побрить, необходимо хорошо распарить. В идеале сначала принять душ (можно идти в сауну, баню), а только потом пользоваться станком. Если нет возможности хорошо подготовить кожу, сделайте теплый компресс — особенно если речь идет о бритье жестких волос на лице мужчины. Бриться надо, используя теплую воду: холодная сильно влияет на сужение сосудов — а это грозит не только раздражением, но и микротравмами, порезами.

Не стоит избегать косметических средств для бритья — в них есть специальные ухаживающие компоненты, которые помогают более легкому скольжению. Если у человека есть чувствительность к бритью, то от процедуры с использованием мыла или обычного геля для душа стоит отказаться.



Фото: unsplash.com

Ошибка третья. Проводить станком несколько раз

При бритье желательно не проводить станком дважды (а то и трижды) по одному участку кожи. Если есть склонность к раздражению, важно выбрать профессиональный станок с минимальным количеством лезвий. Когда их три-четыре, они чаще соприкасаются с кожей и, следовательно, больше ее травмируют.

Ошибка четвертая. Часто бриться

Чем больше волос, тем проще пройдет процедура. Если же волосок до 2−3 мм, то его сбривать нежелательно — особенно если на коже не прошло раздражение после прошлого бритья. Косметические процедуры — шугаринг, профессиональная эпиляция — тоже не страхуют от раздражения: если их часто проводить (или в случаях с чувствительной кожей), они могут вызывать покраснение и жжение.

Ошибка пятая. Не ухаживать за кожей после бритья

После бритья нужно использовать уходовые средства. Желательно, чтобы в их составе были натуральные масла — чайного дерева, кокосовое, миндальное. Если под рукой ничего не оказалось, но вы чувствуете, что кожу жжет, можно сделать холодный компресс, который поможет сузить поры и уменьшить покраснение, шелушение, или приложить к лицу компресс из холодного заварного чая.

Нельзя наносить на кожу спиртосодержащую косметику, которая высушит кожу еще больше. Ухаживающий крем наносите после того, когда кожа полностью высохла, солнцезащитный и того позже — не менее чем через 20−30 минут после бритья. На подмышки нельзя наносить дезодорант сразу же после бритья — дайте время порам сузиться.

Ошибка шестая. Не обрабатывать порезы

Не трогайте раз за разом руками кожу после бритья: через микротравмы можно занести инфекцию. Людям с чувствительной кожей можно завести в домашней аптечке хлоргексидин — антисептик, который подавляет рост патогенной микрофлоры и сможет помочь в случаях, когда появились кровоточащие порезы. Их лучше обработать, чтобы уменьшить вероятность заражения и появления жжения.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com