Меняем двушку на трешку всего от 125 рублей в месяц. Подробные расчеты

Источник материала: Myfin

Меняем «двушку» на «трешку» всего от 125 рублей в месяц

Для расчета взята характерная стоимость квартир на вторичном рынке в столичном микрорайоне Уручье и стоимость квартир в новостройках жилого района Новая Боровая, который расположен поблизости.





В Новой Боровой действует специальная программа обмена квартир: после заключения договора застройщик помогает продать вашу старую квартиру по рыночным ценам, а взамен вы получаете новую, выплачивая лишь небольшую разницу в цене. При использовании кредитана 20 лет от 8,19% годовых ежемесячные выплаты получаются совсем небольшие.





Меняем двухкомнатную квартиру на трехкомнатную

Для обмена взята двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в доме, построенном 5 лет назад. Стоимость этой квартиры площадью 56 м2 составляет 244 400 рублей ($100 000 в эквиваленте). Новую же трехкомнатную квартиру площадью 78 м2с чистовой отделкой, готовой кухней и бытовой техникой в Новой Боровой можно купить за 262 730 рублей ($107 500 в эквиваленте).

В этом случае ежемесячные выплаты при оплате разницы в кредит составят от 125 рублей.





Меняем однокомнатную квартиру на двухкомнатную

На вторичном рынке взята однокомнатная квартира с ремонтом площадью 36 м2 за 193 076 рублей ($79 000 в эквиваленте). А новую двухкомнатную квартиру площадью 61 м2со стильной чистовой отделкой в Новой Боровой можно купить за 223 626 рублей ($91 500 в эквиваленте).

Таким образом, разница между стоимостью старой и новой квартир при оплате в кредит может составить от 209 рублей в месяц.





Подробности кредитования и программы продажи старой квартиры с покупкой новой узнайте по телефону +375 44 778 03 53 илина онлайн-консультациизастройщика.

Какие квартиры представлены?

Особенность Новой Боровой — непривычно большой выбор форматов квартир. Помимо традиционных планировок, здесь представлены квартиры с хобби-комнатами, открытыми террасами, погребами, гардеробными, а также двухуровневые квартиры и жилье евроформата.

Многие из них имеют окна увеличенной высоты и «французские» окна в пол.





Квартиры можно купить как с черновой, так и со стильной чистовой отделкой. Вместе с отделкой можно выбрать готовую кухню с бытовой техникой или купить квартиру, полностью готовую к заселению — вместе с мебельным пакетом, который рассчитан на любое количество комнат (для кухни, гостиной, спальни и детской).









О Новой Боровой

Новая Боровая — масштабный жилой район в 1,5 км от станции метро «Уручье», который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, школа и спортивный центр с бассейнами, тренажерным залом и саунами, продолжается строительство новых садиков. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины «у дома», кафе, фитнесс и регулярные мероприятия на свежем воздухе.











Преимущества Новой Боровой , которые гарантирует застройщик:

безопасность: закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона;

уникальная архитектура: современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы;

развитая инфраструктура;

невероятная атмосфера: постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.









Инновационная школа, при создании которой «А-100 Девелопмент» использовала опыт передовых европейских стран, уже в сентябре откроет свои двери для первых школьников.









Все расчеты произведены на дату публикации материала и могут изменяться. Подробные условия предложения уточняйте по телефону +375 44 778 03 53.

