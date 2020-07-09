ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Меняем двушку на трешку всего от 125 рублей в месяц. Подробные расчеты

09.07.2020 07:12 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Меняем «двушку» на «трешку» всего от 125 рублей в месяц

Для расчета взята характерная стоимость квартир на вторичном рынке в столичном микрорайоне Уручье и стоимость квартир в новостройках жилого района Новая Боровая, который расположен поблизости.


В Новой Боровой действует специальная программа обмена квартир: после заключения договора застройщик помогает продать вашу старую квартиру по рыночным ценам, а взамен вы получаете новую, выплачивая лишь небольшую разницу в цене. При использовании кредитана 20 лет от 8,19% годовых ежемесячные выплаты получаются совсем небольшие.


Меняем двухкомнатную квартиру на трехкомнатную

Для обмена взята двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом в доме, построенном 5 лет назад. Стоимость этой квартиры площадью 56 м2 составляет 244 400 рублей ($100 000 в эквиваленте). Новую же трехкомнатную квартиру площадью 78 м2с чистовой отделкой, готовой кухней и бытовой техникой в Новой Боровой можно купить за 262 730 рублей ($107 500 в эквиваленте).

В этом случае ежемесячные выплаты при оплате разницы в кредит составят от 125 рублей.


Меняем однокомнатную квартиру на двухкомнатную

На вторичном рынке взята однокомнатная квартира с ремонтом площадью 36 м2 за 193 076 рублей ($79 000 в эквиваленте). А новую двухкомнатную квартиру площадью 61 м2со стильной чистовой отделкой в Новой Боровой можно купить за 223 626 рублей ($91 500 в эквиваленте).

Таким образом, разница между стоимостью старой и новой квартир при оплате в кредит может составить от 209 рублей в месяц.


Подробности кредитования и программы продажи старой квартиры с покупкой новой узнайте по телефону +375 44 778 03 53 илина онлайн-консультациизастройщика.

Какие квартиры представлены?

Особенность Новой Боровой — непривычно большой выбор форматов квартир. Помимо традиционных планировок, здесь представлены квартиры с хобби-комнатами, открытыми террасами, погребами, гардеробными, а также двухуровневые квартиры и жилье евроформата.

Многие из них имеют окна увеличенной высоты и «французские» окна в пол.


Квартиры можно купить как с черновой, так и со стильной чистовой отделкой. Вместе с отделкой можно выбрать готовую кухню с бытовой техникой или купить квартиру, полностью готовую к заселению — вместе с мебельным пакетом, который рассчитан на любое количество комнат (для кухни, гостиной, спальни и детской).



О Новой Боровой

Новая Боровая — масштабный жилой район в 1,5 км от станции метро «Уручье», который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, школа и спортивный центр с бассейнами, тренажерным залом и саунами, продолжается строительство новых садиков. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины «у дома», кафе, фитнесс и регулярные мероприятия на свежем воздухе.




Преимущества Новой Боровой, которые гарантирует застройщик:

  • безопасность: закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона;
  • уникальная архитектура: современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы;
  • развитая инфраструктура;
  • невероятная атмосфера: постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.



Инновационная школа, при создании которой «А-100 Девелопмент» использовала опыт передовых европейских стран, уже в сентябре откроет свои двери для первых школьников.



Все расчеты произведены на дату публикации материала и могут изменяться. Подробные условия предложения уточняйте по телефону +375 44 778 03 53.

*Партнерcкий материал. «А-100 Девелопмент», УНП 691759953

Источник: «А-100 Девелопмент»
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как обменять двухкомнатную квартиру на трехкомнатную всего от 125 рублей в месяц, а однокомнатную на двухкомнатную от 209 рублей в месяц? Рассказывает застройщик
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть ошибок бритья, которые приводят к раздражению и покраснению кожи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика