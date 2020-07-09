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В Полоцком районе столкнулись грузовик и фура. Есть пострадавший
Источник материала: Tut.by
Авария произошла днем 8 июля на трассе Н-3200 Полоцк — Ушачи недалеко от деревни Заскорки Полоцкого района. Здесь столкнулись «МАЗ» и автопоезд MAN, сообщает Следственный комитет.
55-летний водитель грузовика получил травмы, его госпитализировали. 47-летний дальнобойщик не пострадал.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
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Авария произошла днем 8 июля на трассе Н-3200 Полоцк - Ушачи недалеко от деревни Заскорки Полоцкого района.
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