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В Полоцком районе столкнулись грузовик и фура. Есть пострадавший

09.07.2020 07:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла днем 8 июля на трассе Н-3200 Полоцк — Ушачи недалеко от деревни Заскорки Полоцкого района. Здесь столкнулись «МАЗ» и автопоезд MAN, сообщает Следственный комитет.


Фото: СК

55-летний водитель грузовика получил травмы, его госпитализировали. 47-летний дальнобойщик не пострадал.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.


Фото: СК
 
 
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Авария произошла днем 8 июля на трассе Н-3200 Полоцк - Ушачи недалеко от деревни Заскорки Полоцкого района.
 
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