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Немцы построили дом так, чтобы не вырубить ни одной сосны. Смотрите, как это у них получилось

09.07.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать, как в западных странах «встраивают» дома в существующий ландшафт. Сегодняшний пример — из Германии, где построили дом так, чтобы не вырубить ни одной сосны на участке. Как он выглядит и чем примечателен, рассказывает Deezen.


Дом в 130 квадратных метров находится в лесопарковой зоне в городе Кляйн-Кёрис в Восточной Германии чуть южнее Берлина. Его спроектировала архитектурная студия Zeller & Moye.


Дом представляет собой пять блоков, расположенных примерно в шахматном порядке. Это сделано для того, чтобы не вырубить ни одной сосны на участке и грамотно «обойти» деревья.



— Дом буквально парит над землей и смешивается с деревьями, чтобы свести к минимуму его влияние на окружающую природу, — говорит соучредитель Zeller & Moye Ингрид Мойе.





Сама конструкция дома — это набор деревянных модулей. Облицовка здания — из ели.

— Дом полностью сделан из дерева: от плит и стен до облицовки фасадов и утепления на основе древесного волокна, — поясняет Мойе.


В самой большой части дома находятся кухня, гостиная, а также еще одна комната. Она может быть использована как спальня, мастерская или комната для гостей.




Остальные составные части дома выполняют более конкретные функции — где-то там спальня, где-то гостевая или ванная комнаты.

 
 
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