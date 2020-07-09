Долгострой «Грушевский Посад» могут передать другому застройщику - инициируют указ президента

Источник материала: Tut.by

На встрече главы Московского района с местными жителями обсуждался вопрос долгостроя « Грушевский Посад ». Как выяснилось, на одного из владельцев компании застройщика заведено уголовное дело. Люди спросили, что делает администрация района, чтобы решить проблему с домом. Объект намерены изъять и передать другому застройщику, а местные власти готовят информацию для инициирования указа президента по этому вопросу.



Фото: Павел Садовский, realt.by

История долгостроя

Жилой комплекс «Грушевский Посад» расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». Это четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит комплекс крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине, — «Жилстройкомплект» (ЖСК).

ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. Сегодня процент готовности секций 1−2 дома № 3 по плану застройки составляет 89%. Сдать эти две секции (с учетом множества переносов), по данным официального сайта «Грушевского Посада», обещали в первом квартале 2020 года, который уже закончился.

А вот по данным администрации района, эти две секции должны сдать до конца второго квартала 2020-го. 3−4-я секции этого же дома готовы только на 30%. Эти две секции официальный сайт обещает достроить во втором квартале этого года, а администрация Московского района — до конца этого года. Дом № 4 готов только на 4%. Сдача его запланирована на конец 2021-го.

Следственный комитет: возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство»

В Следственном комитете TUT.BY сообщили, что в отношении одного из учредителей компании «Жилстройкомпелект» прокуратурой Минска возбуждено уголовное дело по статье 240 части 2 Уголовного кодекса («Преднамеренное банкротство»).

Для предварительного расследования уголовное дело поступило в РОСК Московского района.

Согласно данным сайта bankrot.gov.by, производство по банкротству компании «Жилстройкомплект» возбуждено в Экономическом суде Минска еще 8 декабря 2015 года. Ликвидационное производство не завершено.

Глава района: «Будет проходить совещание по подготовке проекта указа о передаче»



Фото: Павел Садовский, realt.by

Во время своего выступления перед местными жителями глава администрации Московского района Татьяна Колядко сказала, что возобновят возведение долгостроя «Грушевский Посад» в июле.

Этому возразили местные жители. По их мнению, возобновления строительства не будет ни в июле, ни в августе, ни в сентябре. Причина — возбуждение уголовного дела.

Женщина спросила, что сделает администрация, чтобы не допустить долгострой.

Колядко пояснила: информации о том, что предприятие находится в состоянии банкротства, у администрации не было.

— Мы делали запрос на ДФР — наоборот, получен ответ, что предприятие платежеспособное. Не видя никаких документов, я не могу комментировать что-то другое <…> Готовится указ президента. У Римашевского (Федор Римашевский — первый зампредседателя Мингорисполкома. — Прим TUT.BY) будет проходить совещание по подготовке проекта указа о передаче [объекта] другому инвестору, — сказала Колядко.



Фото: Павел Садовский, realt.by

По ее словам, на встрече будут госконтроль, прокуратура, застройщики, департамент по ценным бумагам. Также решат, на каких условиях люди будут получать свои квартиры.

Колядко говорит, что лично общалась с Ильей Волохом — владельцем «Жилстройкомплекта». По информации СМИ и дольщиков, он находится в Польше.

— У него основная цель — реализовать проект и рассчитаться со всеми дольщиками. Чтобы предоставить ваши квартиры. Я прекрасно понимаю, за словами должны быть действия, пока действий мы не видим. Все его обещания тщетны. У нас есть письмо, что 31 мая ему предоставили предварительный договор кредита на 3,8 миллиона евро. Но мы видим, что ничего нет. Поэтому мы подготовили документ об инициировании указа президента.

По словам главы района, один из инвесторов уже рассматривает вопрос принятия долгостроя, изучает экономику объекта.

С держателями жилищных облигаций Колядко также готова встретиться, но после встречи с Римашевским.