Врач развеял популярные мифы о здоровом образе жизни

Источник материала: ОНТ

Доктор и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о здоровом образе жизни. Своими советами он поделился в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Специалист назвал распространенные слухи о категорическом вреде мяса преувеличенными. Мясников обратил внимание на то, что в ноябре 2019-го исследователи выяснили, что этот продукт не наносит вреда сердечно-сосудистой системе. Более того, по словам медика, мясо – это отличный источник многих витаминов и микроэлементов.

При этом доктор уточнил, что продукт все-таки относится к факторам риска развития рака кишечника.

Кроме того, Мясников опроверг распространенное мнение о необходимости ежедневно проходить по десять тысяч шагов. В качестве альтернативы этому медик советует плавание или бег.

Он добавил, что 10% процентов всех онкологических болезней появляются «оттого, что мы не двигаемся».

Фото: pixabay

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