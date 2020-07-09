Hyundai отправила в Европу первую партию грузовиков на топливных элементах

Источник материала: Tut.by

Корейская компания отправила в Швейцарию партию из 10 экземпляров модели Xcient Fuel Cell — первого в мире серийного тяжелого грузовика на водородных топливных элементах.





Грузовик оснащен водородной силовой установкой мощностью 190 кВт, состоящей из двух батарей топливных элементов по 95 кВт каждая. Семь резервуаров, рассчитанных на давление 350 бар, вмещают около 32 кг водорода. Заявленный запас хода Xcient Fuel Cell составляет около 400 км — для грузовика с полной массой 34 т, оснащенного прицепом-рефрижератором и движущегося в составе автопоезда. Время заправки одного грузовика водородом занимает приблизительно 8−20 минут.





До конца текущего года Hyundai планирует отгрузить в Швейцарию в общей сложности 50 грузовиков Xcient Fuel Cell — их передача в парки клиентов для коммерческого использования намечена на сентябрь. До конца 2025 года компания намерена выпустить порядка 1600 водородных грузовиков.





Кроме того, в настоящее время корейский гигант разрабатывает дальнемагистральный тягач с запасом хода 1000 км, оборудованный более надежной и мощной силовой установкой на топливных элементах и ориентированный на мировые рынки, включая Северную Америку и Европу.