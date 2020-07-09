В Волковыске горела машина

Источник материала: Новости Волковыска

8 июля в 16.30 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля Пежо-405, 1993 года выпуска, на неохраняемой автостоянке возле многоквартирного жилого дома в Волковыске по ул. Панковой.

Владелица только приехала к дому, заглушила двигатель. Выйдя из автомобиля, почувствовала запах гари. Сразу набрала родственникам, а потом на 101. Через три минуты спасатели были на месте.

В результате повреждено оборудование моторного отсека. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Фото Волковысский РОЧС











