Стали ли онлайн-кредиты дешевле после снижения ставки рефинансирования

С 1 июля была снижена ставка рефинансирования Нацбанка до 7,75%. Расчетная величина стандартного риска по новым кредитам также изменилась и снизилась с 13,61% в июне до 13,51%. FINANCE.TUT.BY изучил предложения по онлайн-кредитам и посмотрел, стали ли они дешевле.
Мы подобрали кредиты, оформление и предоставление которых осуществляется онлайн без посещения отделения банка. Для оформления таких кредитов необходимо воспользоваться одним из сервисов удаленного обслуживания: мобильным банковским приложением или интернет-банкингом. Были исключены овердрафт кредиты и кредиты, предназначенные для узких категорий клиентов банка.
Сегодня 10 банков выдают кредиты удаленно. Подробные условия указаны в таблице.
Банк, кредит
Ставка; срок; сумма
Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия
Альфа-Банк,
Онлайн-кредит
13,5% (-0,5 п. п) или 23,9% (без изменений); от 6 до 36 месяцев; до 5000 BYN
без справки о доходах; мгновенно; клиент банка не менее 30 дней
Банк БелВЭБ,
Хуткі анлайн
от 25% (без изменений); от 1 до 5 лет; до 5000 BYN
без справки о доходах; мгновенно
Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online
13,51% (-0,68 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN
без справки о доходах; до 30 минут
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды онлайн
24,41% (-0,58 п. п); до 3 лет; до 10 000 BYN
до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней
Беларусбанк,
Кредит «Интернет-Безналичный»
11,95−12,7%(-0,8 п. п) в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не более 200 БВ
без справки о доходах; до 2 рабочих дней
Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)
24,9%; от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN
без справки о доходах; до 1 дня
БПС-Сбербанк,
Хочу в online!
18%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN
без справки о доходах; 24 часа
Идея Банк,
Кредит ONLINE
13,51% (-0,68 п. п); от 1 до 36 месяцев; до 3000 BYN
без справки о доходах; до 30 минут
Технобанк,
Обыкновенный кредит «ONLINE»
13,51% (-0,68 п. п); 24 месяца; до 3000 BYN
без справки о доходах; от 1,5 часа
Цептер Банк,
Онлайн кредит
24%; до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN
без справки о доходах; 24 часа
Банк, кредит
Ставка; срок; сумма; cправка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия
Альфа-Банк,
Онлайн-кредит
13,5% (-0,5 п. п) или 23,9% (без изменений); от 6 до 36 месяцев; до 5000 BYN;
без справки о доходах; мгновенно; клиент банка не менее 30 дней
Банк БелВЭБ,
Хуткі анлайн
от 25% (без изменений); от 1 до 5 лет; до 5000 BYN;
без справки о доходах; мгновенно
Банк Дабрабыт,
«На Личное» Online
13,51% (-0,68 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN;
без справки о доходах; до 30 минут
Белагропромбанк,
Кредит на потребительские нужды онлайн
24,41% (-0,58 п. п); до 3 лет; до 10 000 BYN;
до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней
Беларусбанк,
Кредит «Интернет-Безналичный»
11,95−12,7%(-0,8 п. п) в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не более 200 БВ;
без справки о доходах; до 2 рабочих дней
Белинвестбанк,
Личный выбор (безналичным перечислением)
24,9%; от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN;
без справки о доходах; до 1 дня
БПС-Сбербанк,
Хочу в online!
18%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN;
без справки о доходах; 24 часа
Идея Банк,
Кредит ONLINE
13,51% (-0,68 п. п); от 1 до 36 месяцев; до 3000 BYN;
без справки о доходах; до 30 минут
Технобанк,
Обыкновенный кредит «ONLINE»
13,51% (-0,68 п. п); 24 месяца; до 3000 BYN;
без справки о доходах; от 1,5 часа
Цептер Банк,
Онлайн кредит
24%; до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN;
без справки о доходах; 24 часа
Онлайн или оффлайн — в чем разница?
Заявка на онлайн-кредит, его одобрение и выдача происходят без личного присутствия в офисе банка — через интернет-банкинг или мобильное приложение. Проще всего будет оформить кредит в банке, где вы уже обслуживаетесь;
Если подходящего варианта кредита в вашем банке нет, то стать клиентом другого банка можно через регистрацию в удалtнных банковских сервисах. Единственное условие — быть клиентом другого банка Беларуси, зарегистрированным в Межбанковской системе идентификации (МСИ);
Новому клиенту подать заявку на кредит и получить ответ о ее статусе можно будет онлайн. Также будет необходимо оформить карту банка для получения кредита. Заказать карту можно онлайн или в офисе банка;
Получить кредит в Альфа-Банке может только тот, кто является клиентом банка не менее 30 дней. Другие банки таких ограничений не устанавливают;
Процентные ставки ровно у половины банков соответствуют РВСР и находятся в диапазоне 11,95−13,51%;
В остальных пяти банках кредиты стоят на порядок выше: от 18% до 25%;
С момента последнего обзора онлайн-кредитов в апреле ставки по ним изменились от минус 0,8 п.п. до минус 0,5 п.п. Напомним, что с апреля ставка рефинансирования снизилась на 1 п.п.;
Сумма, которую можно одолжить онлайн, — от 3 до 10 тысяч рублей. Справка о доходах не понадобится почти нигде. Исключение — Белагропромбанк, где максимальная сумма без подтверждающих документов составит 2,5 тысячи рублей;