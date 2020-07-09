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Стали ли онлайн-кредиты дешевле после снижения ставки рефинансирования

09.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июля была снижена ставка рефинансирования Нацбанка до 7,75%. Расчетная величина стандартного риска по новым кредитам также изменилась и снизилась с 13,61% в июне до 13,51%. FINANCE.TUT.BY изучил предложения по онлайн-кредитам и посмотрел, стали ли они дешевле.


Мы подобрали кредиты, оформление и предоставление которых осуществляется онлайн без посещения отделения банка. Для оформления таких кредитов необходимо воспользоваться одним из сервисов удаленного обслуживания: мобильным банковским приложением или интернет-банкингом. Были исключены овердрафт кредиты и кредиты, предназначенные для узких категорий клиентов банка.

Сегодня 10 банков выдают кредиты удаленно. Подробные условия указаны в таблице.

Банк, кредит

Ставка; срок; сумма

Справка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия

Альфа-Банк,

Онлайн-кредит

13,5% (-0,5 п. п) или 23,9% (без изменений); от 6 до 36 месяцев; до 5000 BYN

без справки о доходах; мгновенно; клиент банка не менее 30 дней

Банк БелВЭБ,

Хуткі анлайн

от 25% (без изменений); от 1 до 5 лет; до 5000 BYN

без справки о доходах; мгновенно

Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online

13,51% (-0,68 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN

без справки о доходах; до 30 минут

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды онлайн

24,41% (-0,58 п. п); до 3 лет; до 10 000 BYN

до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней

Беларусбанк,

Кредит «Интернет-Безналичный»

11,95−12,7%(-0,8 п. п) в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не более 200 БВ

без справки о доходах; до 2 рабочих дней

Белинвестбанк,

Личный выбор (безналичным перечислением)

24,9%; от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN

без справки о доходах; до 1 дня

БПС-Сбербанк,

Хочу в online!

18%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN

без справки о доходах; 24 часа

Идея Банк,

Кредит ONLINE

13,51% (-0,68 п. п); от 1 до 36 месяцев; до 3000 BYN

без справки о доходах; до 30 минут

Технобанк,

Обыкновенный кредит «ONLINE»

13,51% (-0,68 п. п); 24 месяца; до 3000 BYN

без справки о доходах; от 1,5 часа

Цептер Банк,

Онлайн кредит

24%; до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN

без справки о доходах; 24 часа

Банк, кредит

Ставка; срок; сумма; cправка о доходах; срок рассмотрения заявки; другие условия

Альфа-Банк,

Онлайн-кредит

13,5% (-0,5 п. п) или 23,9% (без изменений); от 6 до 36 месяцев; до 5000 BYN;

без справки о доходах; мгновенно; клиент банка не менее 30 дней

Банк БелВЭБ,

Хуткі анлайн

от 25% (без изменений); от 1 до 5 лет; до 5000 BYN;

без справки о доходах; мгновенно

Банк Дабрабыт,

«На Личное» Online

13,51% (-0,68 п. п); от 13 до 60 месяцев; до 3000 BYN;

без справки о доходах; до 30 минут

Белагропромбанк,

Кредит на потребительские нужды онлайн

24,41% (-0,58 п. п); до 3 лет; до 10 000 BYN;

до 2500 BYN без справки о доходах; до 3 рабочих дней

Беларусбанк,

Кредит «Интернет-Безналичный»

11,95−12,7%(-0,8 п. п) в зависимости от срока; от 1 до 5 лет; не более 200 БВ;

без справки о доходах; до 2 рабочих дней

Белинвестбанк,

Личный выбор (безналичным перечислением)

24,9%; от 6 месяцев до 5 лет; до 5000 BYN;

без справки о доходах; до 1 дня

БПС-Сбербанк,

Хочу в online!

18%; от 1 года до 5 лет; до 10 000 BYN;

без справки о доходах; 24 часа

Идея Банк,

Кредит ONLINE

13,51% (-0,68 п. п); от 1 до 36 месяцев; до 3000 BYN;

без справки о доходах; до 30 минут

Технобанк,

Обыкновенный кредит «ONLINE»

13,51% (-0,68 п. п); 24 месяца; до 3000 BYN;

без справки о доходах; от 1,5 часа

Цептер Банк,

Онлайн кредит

24%; до 24 месяцев; от 500 до 3000 BYN;

без справки о доходах; 24 часа

Онлайн или оффлайн — в чем разница?

  • Заявка на онлайн-кредит, его одобрение и выдача происходят без личного присутствия в офисе банка — через интернет-банкинг или мобильное приложение. Проще всего будет оформить кредит в банке, где вы уже обслуживаетесь;
  • Если подходящего варианта кредита в вашем банке нет, то стать клиентом другого банка можно через регистрацию в удалtнных банковских сервисах. Единственное условие — быть клиентом другого банка Беларуси, зарегистрированным в Межбанковской системе идентификации (МСИ);
  • Новому клиенту подать заявку на кредит и получить ответ о ее статусе можно будет онлайн. Также будет необходимо оформить карту банка для получения кредита. Заказать карту можно онлайн или в офисе банка;
  • Получить кредит в Альфа-Банке может только тот, кто является клиентом банка не менее 30 дней. Другие банки таких ограничений не устанавливают;
  • Процентные ставки ровно у половины банков соответствуют РВСР и находятся в диапазоне 11,95−13,51%;
  • В остальных пяти банках кредиты стоят на порядок выше: от 18% до 25%;
  • С момента последнего обзора онлайн-кредитов в апреле ставки по ним изменились от минус 0,8 п.п. до минус 0,5 п.п. Напомним, что с апреля ставка рефинансирования снизилась на 1 п.п.;
  • Самая низкая ставка в Беларусбанке (11,95%), а самая высокая в Банке БелВЭБ (от 25%);
  • Сумма, которую можно одолжить онлайн, — от 3 до 10 тысяч рублей. Справка о доходах не понадобится почти нигде. Исключение — Белагропромбанк, где максимальная сумма без подтверждающих документов составит 2,5 тысячи рублей;
  • Сроки кредитования: от 6 месяцев до 5 лет;
  • Мгновенно рассматривают заявки Альфа-Банк и Банк БелВЭБ. Остальные банки рассматривают заявки дольше. Максимум получение ответа займtт 2−3 дня. Например, в Белагропромбанке и Беларусбанке.

Какая будет переплата?

Если одолжить в Беларусбанке 2 тысячи рублей на 3 года, вот во сколько это обойдется.

Переплата по кредиту за 3 года составит 366 рублей, платеж в первый месяц примерно 77,5 рублей.

При отсутствии дополнительных кредитов, рассрочек и других удержаний заработная плата для получения такого кредита должна быть не ниже 325 рублей в месяц.

 
 
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