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Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»

09.07.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Народная дипломатия на новом уровне. Взаимные усилия для развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсудили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне юго-восточный регион посетили представители ассоциации дружбы двух стран. 

Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»

Партнёрские отношения между Беларусью и Швейцарией планируется наладить в самых разных сферах: от культуры и спорта, до образования и медицины. Последней уделили особое внимание: в Гомельской области диалог шёл о возрождении и развитии территорий, пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС. Определённый совместный опыт в устранении последствий у сторон уже есть: например, швейцарцы принимали у себя детей из пострадавших регионов Беларуси в первые годы после аварии. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено. 

Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»

Маргарет Кинер Неллен, председатель Ассоциации дружбы «Швейцария – Беларусь»:
Это первый тематический выезд ассоциации. Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси, познакомиться с наработками Беларуси в этой непростой сфере. Как страна преодолевала последствия чернобыльской катастрофы. Посмотреть, где мы, швейцарцы, можем быть ещё полезны Беларуси. Но будут и другие проекты, где мы  будем работать как партнёры на равных.

Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»

Белорусско-швейцарское общество дружбы появилось в январе 2020 года в Берне по предложению Маргарет Кинер Неллен. Бывший депутат Федерального собрания Швейцарии не раз посещала нашу страну. За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Швейцарией она была награждена орденом Франциска Скорины.

Люди в материале: Маргарет Кинер Неллен

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Народная дипломатия на новом уровне. Взаимные усилия для развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсудили в Гомеле, сообщили в программе...
 
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