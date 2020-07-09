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Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Народная дипломатия на новом уровне. Взаимные усилия для развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсудили в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне юго-восточный регион посетили представители ассоциации дружбы двух стран.
Партнёрские отношения между Беларусью и Швейцарией планируется наладить в самых разных сферах: от культуры и спорта, до образования и медицины. Последней уделили особое внимание: в Гомельской области диалог шёл о возрождении и развитии территорий, пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС. Определённый совместный опыт в устранении последствий у сторон уже есть: например, швейцарцы принимали у себя детей из пострадавших регионов Беларуси в первые годы после аварии. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено.
Маргарет Кинер Неллен, председатель Ассоциации дружбы «Швейцария – Беларусь»:
Белорусско-швейцарское общество дружбы появилось в январе 2020 года в Берне по предложению Маргарет Кинер Неллен. Бывший депутат Федерального собрания Швейцарии не раз посещала нашу страну. За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Швейцарией она была награждена орденом Франциска Скорины.
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Беларусь и Швейцария намерены развивать сотрудничество во всех сферах: «Мы приехали сюда изучить опыт Беларуси»
Новости Беларуси. Народная дипломатия на новом уровне. Взаимные усилия для развития сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсудили в Гомеле, сообщили в программе...
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