«Сердце не билось около 5 минут». Истории людей, переживших клиническую смерть

Источник материала: Tut.by

Давайте представим: вы на работе, все хорошо, а потом вы резко теряете сознание. Приходите в себя через 4 дня, из вас торчит много трубок и вас огорошивают: у вас была клиническая смерть, а последние дни вы провели в коме. Это реальная история одной из героинь нашего видео. Есть ли что-то на «той стороне»? Видит ли что-то человек, когда сердце перестает биться? Как меняется жизнь, когда ты практически умер? На все эти вопросы отвечают люди, которые сумели вернуться.