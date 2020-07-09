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«Сердце не билось около 5 минут». Истории людей, переживших клиническую смерть

09.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Давайте представим: вы на работе, все хорошо, а потом вы резко теряете сознание. Приходите в себя через 4 дня, из вас торчит много трубок и вас огорошивают: у вас была клиническая смерть, а последние дни вы провели в коме. Это реальная история одной из героинь нашего видео. Есть ли что-то на «той стороне»? Видит ли что-то человек, когда сердце перестает биться? Как меняется жизнь, когда ты практически умер? На все эти вопросы отвечают люди, которые сумели вернуться.

 
 
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